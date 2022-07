ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Narva tank, viisnurgaga vene peenise sümbol

Narva tank on tänase Eesti absoluutse haldussuutmatuse häbiplekk. See kolakas annab täie kindlusega märku, et Nõukogude Liit okupeeris väikese Eesti ja osundab tegelikult, et kui siin Eestis väga ülbeks minnakse, siis võib ju üritust korrata.

Ja siis – selle jama taustal – ronivad kusagilt seinapragudest nagu prussakad lagedale mingid tegelased, kes tähistavad Narva "vabastamist" nõukogude vägede poolt. No tõesti.

Lilli viiakse kõikjale nõuka sümbolite juurde, mida leidub Narva ümbruses ikka õige rohkesti.

Tanki kõva toru sümboliseerib nende jaoks vankumatult jäigastunud Vene peenist, millele on tätoveeritud viisnurk. Aga seega muidugi brutaalset maskuliinset ja toorest jõudu, maailma, kus maksab vaid vägivald.

Kes tanki vahtida tahab, ostku pilet.

Tegelikult tuleks sihukene pull ära lõpetada, tank vanarauda transportida või anda vähemalt üle mingile muuseumile. Miks mitte Sinimägede muuseumile, mis just sõjatemaatika tutvustamisega tegeleb. Sinimägede juurde on Narva tankiarmastajatel väga morn koguneda, see asub mitukümmend kilomeetrit linnast väljas, on ainult kella kuueni lahti ja peale selle peab muuseumis pileti soetama. See on samuti seotud raskustega: ilmselt ei vajuta pooled tanki juurde palverännakute tegijatest endale kätt taskusse, et tõsta sealt välja kümnekas pileti nimel. Pileti olemasolu jahutab nõukogude inimeste entusiasmi alati tublisti.