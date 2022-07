KAS SUSISEB? ⟩ Laura Põldvere ja Beebilõust naudivad koos reisi. Kas paar on asja ametlikuks teinud?

Laura Põldvere ja Beebilõust ehk Andrus Elbing on ette võtnud ühise reisi. Autoga sõidetakse pikalt läbi Euroopa. Praegu on muusikud Tenerifel ning tundub, et seal toimuvad uue salajase projekti võtted.

«3200 kilomeetrit läbi Euroopa ilma vahepeatuseta ja jõudsime Bordeaux'sse, et teada saada, et meie lend väljus kaks tundi enne plaanitud väljalendu. See juhtus esimest korda. Tean, et lende võidakse tühistada või saavad nad hilineda, kuid see, et lennuk otsustab ilma reisijateta varem väljuda, on aasta nali,» kirjutab Laura enda postituses.