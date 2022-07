Peterburist Soome sõitnud Ksenia mõistab, miks venelaste reisimist piiratakse

23-aastane venelanna Ksenia sõitis esmaspäeva varahommikul bussiga Peterburist Soome. Helsingist jätkuvat reis kolmapäeval otselennuga Montenegrosse. Seal elavad tema kallid vanemad, kellega Ksenia kohtus viimati 2019. aasta sügisel. See oli ka viimane kord, kui ta välismaal reisis.

«Imelik on reisida keset sõda ja teatud mõttes ka pandeemiat. Imelik tunne on raisata raha piletitele ja olla kuskil mujal kui kodus. Aga tore on ka reisida,» kirjeldab Ksenia oma esmaspäevast meeleolu Helsingis.

Ka Ksenia elas kunagi mõnda aega Montenegros, kuid 2016. aastal otsustas Peterburi tagasi minna. Tegelikult on ta elanud mitmes erinevas riigis, mistõttu on ta harjunud, et oma vanemaid näeb ta ülimalt harva.

Koroona tegi aga seekordse pausi eriti pikaks ning sellele lisandus sõda Ukrainas.

«Ootan väga oma vanematega kohtumist. Tõenäoliselt mängime lauamänge ja võib-olla reisime kuhugi,» lisab Ksenia.

Montenegros pole tal plaanis kaua olla ning sealt võtab ta ette teekonna Berliini, kus elab tema vend nelja pojaga. Kui vend on ära nähtud, plaanib ta läbi Tallinna bussiga tagasi Peterburi sõita.

Helsingin Sanomat vahendab, et viimasel ajal on Soomes arutelud selle üle, kas Soome peaks lõpetama turistiviisade väljastamise venelastele, sest peaaegu kõik Venemaa naaberriigid on seda juba teinud.

Ksenia viisa kehtib järgmise aastani. Ta mõistab, miks venelaste reisimist nüüd piiratakse.