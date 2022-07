LÕBUSAD VIDEOD ⟩ Victoria Bechkam haaras reisil mikri ja David näitas enda metsikuid tantsuliigutusi

David ja Victoria Beckham on hetkel lõbusal perereisil ning jagavad sotsiaalmeedias teineteisest naljakaid videoid. Victoria on taas mikri haaranud ning esitab karaoke lauldes legendaarseid Spice Girls'i lugusid. David aga näitab, milliseid muljetavaldavaid tantsuliigutusi ta enda kaaslase eest juba aastaid varjanud on.