FOTOD ⟩ Fännid on jälle Britney Spearsi pärast mures: kus on abielusõrmus? Ja milleks terve rida alastipilte?

Mõned päevad tagasi jagas 9. juunil oma kallima Sam Asghariga abieluranda sõudnud popstaar Britney Spears (40) avalikkusega taas fotosid, millel on peaaegu alasti. Naise keha on katmas vaid napid püksikud, rinnad on ta katnud käte või südamekestega.

«Mul on sinust nii kahju! Palun lõpetage tema julgustamine. Ta vajab abi,» seisab ühes kommentaaris. Teine jätkab: «Mis toimub? Kus on abielusõrmus? Terve seeria alastipilte?!»

Veel kolmaski avaldab oma muremõtteid: «Kas kõik on korras? Mulle tundub, et midagi on siiski valesti!» Märgitakse veel, et fotod tunduvad tõesti veidrad.