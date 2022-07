ELU 25 ⟩ Kultuurikoer Saba: toimetus valib ministreid

Suvi on selline aeg, mil kuulehe KesKus toimetus lösutab niisama kusagil Humalakoja terassil, silmad vidukil nagu hiina seltsimeestel ning rüüpab klaasist ühte ja teist. Ka normaalne koer ei viitsi jalutada või palli taga ajada. Jätke rahule. Suvi – see on katarsis! Suvi – see on aeg, mil koer tardub päikeselaiku nagu küülik mao ette. Suvi on see aastaaeg, kui igasugused hullud ministreid valivad.