VIDEO ⟩ Räppar Post Malone ostaks silmagi pilgutamata Laitse lossi: selle raha eest saaks lausa 16 magamistuba

«Ma olen ühe korra Eestis kontserti andnud ja ma tean, et seal on väga ilus. Me kondasime ringi ja jõudsime ka ühte tondilossi. Vaatasime seal ringi ja meil oli väga lõbus!» meenutab räppar oma reisi Eestisse.

«Aga see maja! Vau! Kuusteist magamistuba! Mitte et ma otsiks kuueteist magamistoaga maja, aga see on ju iseenesest väga vinge,» pööritab ta naljatades silmi ja lisab, et tegelikult talle meeldib, kui majas on palju ruumi.