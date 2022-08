VIDEO ⟩ «See on mõrvakatse, mida me siin näeme!» Striimeri otsevideos löödi mehele pudeliga pähe

Sotsiaalmeedias levib taas aastatetagune videoklipp, kus Eesti striimer Chauucer tegi enda Twitchi kanalis otseülekannet, kui tundmatu mees tema sõpra pudeliga pähe lõi. Videos juhtunu on nii jõhker, et inimesed nimetavad rünnakut mõrvakatseks. Võtsime ühendust politsei, striimeri ja tema sõbraga, et uurida, mis täpselt toimus.