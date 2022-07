OTSUSTATUD ⟩ 2023. aasta Eurovisioon toimub Suurbritannias

25. juunil Eurovisiooni lauluvõistluse ametlikul veebilehel värskendatud info kohaselt on Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) lõplikult otsustanud, et Ukrainas vältava sõja tõttu ei ole 2023. aasta lauluvõistlust võimalik Ukrainas korraldada.

«Eurovisiooni lauluvõistluse korraldamisega on seotud vähemalt 10 000 inimest ning pealtvaatajateks oodatakse veel vähemalt 30 000 fänni üle maailma. Nende heaolu on meie peamine mure,» rõhutas EBU oma teates.

Järelduste tegemisel ja otsuse langetamisel võeti aluseks seegi, et praeguse seisuga ei toimu Ukrainas 2023. aastal ühtegi rahvusvahelist suurkontserti. Läbirääkimisi järgmise aasta korraldajamaa kohta alustas EBU Suurbritanniaga, kuna just Suurbritannia saavutas maikuus Torinos toimunud lauluvõistlusel teise koha.

Nüüd kinnitab EBU ja BBC, et asi on otsustatud ning järgmine Eurovisiooni lauluvõistlus toimub just Suurbritannias.

Järgmisel nädalal võivad Eurovisiooni korraldada soovivad Suurbritannia linnad end üles anda. «Oleme erakordselt tänulikud, et BBC on nõustunud 2023. aasta Eurovisiooni lauluvõistlust Suurbritannias lavale tooma,» ütles lauluvõistluse tegevjuht Martin Österdahl. Österdahl toonitab, et BBC on juba neli korda teiste võitjamaade asemel võõrustajakohused enda peale võtnud.