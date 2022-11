RIIGIKOGUS ARUTATI PARKIMISPROBLEEMI ⟩ Vedelema jäetud tõuksid sunnivad ratastoolis liiklejaid autoteele: abi ei taha ka nagu paluda

Tänavale vedelema jäetud tõuksid valmistavad pea igapäevaselt peavalu nii vaegnägijatele, käruga lapsevanematele kui ratastooliga liikujatele. «Ma ei ole abi palunud, sest piinlik on seda teha. Et kuidas on nii, et teised saavad, aga mina ei saa...» tunnistab 20-aastane Hendra Raud. Mis olukord pealinna tänavatel valitseb, vaata videost!