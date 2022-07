FOTOD JA VIDEO ⟩ Kummaline vaatepilt: põlenud tuuleturbiin tekitas õhku mustri

Foxweather.com teatel saabusid Crowelli vabatahtlikud tuletõrjujad 22. juulil kiiresti sündmuskohale, kuid neil ei olnud vahendeid, et ebatavaline tulekahju kustutada.

Vabatahtlike tuletõrjujate juht Perry Shaw sõnas, et nad on vastavateks olukordadeks treeninud, kuid selles juhtumis tuli lasta tulel oma töö teha, et keegi meeskonnast kannatada ei saaks.