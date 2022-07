Merlyn Uusküla valveapteekidest: see arutelu on poliitikute kapsaaeda

Merlyn Uusküla rääkis Elu24-le, et tema facebooki postituse eesmärk oli tõmmata tähelepanu valveapteekidele. Naine jagas meiega antud olukorda, mis tekkis öisel ajal Tallinnas Tõnismäel asuvas valveapteegis. Elu24 võttis ühendust erinevate maakondade lugejatega, et uurida lugejate kogemusi öisel ajal valveapteekide külastamisega. Küsisime Südameapteegist, kas iseteeninduskassad on mõeldavad apteekidesse, kui inimesed soovivad osta käsimüügiravimeid.