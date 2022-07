VIDEO ⟩ «Ma magasin, t*ra!» Joobes ja juhtimisõiguseta kaubiku juht jäi hullumeelses autoõnnetuses imekombel ellu

«Pauk oli selline, et see buss seisab siin, see mootor on kuskil paarkümmend meetrit eemal kraavis.» Pealtnägija sõnul oli sõiduki juht aine all. Ta uuris, mida mees tarbinud on. Juht väitis, et tarbis alkoholi ja jäi magama. Ta jätkas karjumist ning süüdistas Putinit selles, et buss üle katuse läks. Samuti väljendas ta muret, et peab nüüd võlgu küsima.