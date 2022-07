Jalgrattur virutas autole jalaga. «Võta ühendust ja räägime natuke juttu, pole vaja saba jalge vahel minema vändata»

Mees selgitas Elu24-le, et juhtum toimus 20. juulil umbes kella poole kuue paiku õhtul. René ootas oma punase Ford Mondeoga pööret maanteele. Liiklus oli tihe ning parasjagu oli tipptund. «Tee äärest läheb kergliiklustee. Tegemist on kergliiklusteega, mis jookseb Lõunakeskuse juurest Külitseni.»

«Käis lihtsalt imelik hääl tagant poolt. Ega ma otseselt löömist ei näinud, vaatama minnes leidsin korraliku jälje. Ju siis esimene ettejuhtuv auto, mille peale viha välja valada,» arvab mees. «Jalgratturid teevad pidevalt sporti siin kergliiklusteel ja ega nad on saanud ka jalakäijate peale vihaseks, et ees kõnnitakse ja nemad peavad nende pärast pidurdama.»

René postituse all «Märgatud: Tartus» Facebooki grupis käib tuline vaidlus selle üle, kus siis jalgratturid sõita tohivad, kellel on liikluses eesõigus jms. Kommentaari jätnud Anneli lausa imestab, et heade mõtete linnas Tartus selline vaidlus ja üksteise suhtes mürgipritsimine käib. Postitust kommenteerinud Kersti aga tõdeb, et ebaadekvaatselt agressiivne inimene ei sobi liiklusesse. Olgu ta siis jalgrattal või autoroolis.