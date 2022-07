VIDEO ⟩ Kuum suvelugu Eesti räpparite esituses kutsub mõtisklema igihaljal teemal

Starboy Bob on sündinud Järvamaal, kuid suurema osa oma elust on elanud Tallinnas. Esimesed read kirjutas ta 2004. aastal ja sellest peale on ühel või teisel moel vaikselt figureerinud Eesti räpimaastikul.

Tema lood on lihtsa sõnumiga, kuid meeldejäävad ja romantilise õhustikuga. Varasematest lugudest on kõige populaarsem lugu «Tandem», mida on YouTube'is vaadatud üle 42 000 korra. Starboy Bob on koostööd teinud selliste artistidega nagu Genka ja Wild Disease (Põhja-Tallinna asutajaliige), kes on ka Bobi lugude Mix & Master.