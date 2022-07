Hiina mees, kes oma endise naise otseülekande ajal põlema pani hukati

Hiinas, Lamu nime all tuntud naine oli tuntud sotsiaalmeedia täht TikTokis. Sajad tuhanded järgijad vaatasid tema videoid elust Sichuani provintsi mägedes.

Peale Lamu surma, tõsteti tema elu suurema tähelepanu alla ning seda kasutatakse naistevastase vägivalla ennetamise programmides. Üks uuring näitab, et veerand Hiina naistest on kannatanud perevägivalla all.