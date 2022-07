LUGEJA FOTOD ⟩ Vaata, kuidas veedeti laupäeva õhtut Viljandis joodikute pargis

Napsutamiseks mõeldud puhkeala asub Viljandis Valuoja oru nõlval. Koht on silmapaistvalt kena ning pinkide kõrvale on puhkajate palvel paigaldatud ka prügikast. «Ühtegi suitsukoni vedelemas ei paistnud,» ütles lugeja.

«Vastas üle tee on alkoholipood. Meiega rääkinud sõbralikud kohalikud ütlesid, et ka linnakülalised on teretulnud.»