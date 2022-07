Maailmakuulsal muusikul ei lastud Tartu Pauluse kirikus orelit mängida. President Karis: kurb, kui ei osata hinnata sellise külaskäigu tähendust

President on kurb, et Wayne Marshall, kes on üks parimaid USA helilooja George Gershwini loomingu esitajaid maailmas, ei saanud proovida, kuidas kõlab Pauluse kiriku orel. Marshall olevat tahtnud rentida laupäeval auto ja sõita Tartusse, et kirikus paar tundi orelil mängida. Karis ütleb, et muusik ei saanud aga kirikuga kaubale ning Pauluse kiriku asemel kõlas Marshalli osav orelimäng Pärnus Eliisabeti kirikus.

Foto: Ekraanitõmmis.

Kirikuõpetaja selgitab

Elu24 helistas Pauluse kiriku õpetajale Kristjan Luhametsale, et asjaolusid täpsemalt uurida. Luhamets ütles, et talle helistas üks tuttav, kes küsis, kas keegi saaks laupäeval paar tundi kirikus orelil mängida. Seega ei helistanud Luhametsale mitte muusik ise, vaid vahendaja. «Ütlesin, millised ajad täna kirikus vabad on. Mees, kes mulle helistas, aga vastas, et suur tänu, aga need ajad ei sobi,» ütles Luhamets Elu24-le. «Mul oli puudulik informatsioon. Seda küsimust ei olnud, kas saaks mingil muul ajal. Ma ütlesin, mis kellaajal täna kirik lahti on.»

«Küsijast ma ei saanud aru, et see oleks olnud nii oluline. Küsimine oli liiga tagasihoidlik. Ei mõistnud, et tegemist on tuntud inimesega,» selgitas Luhamets.