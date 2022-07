HOIATAV LUGU ⟩ Snapchati suhtluskeskkonnas rannafestivali piletid ostnud mees jäi pika ninaga

«Kui keegi pakub ootamatult midagi müüa, rõhub väga odavale hinnale ja käib alatasa peale, et ost tuleb sooritada kiiresti, sest näiteks huvilisi on palju või tal tuleb varsti ära sõita, siis oleks kindlam tehing ära jätta või müüjaga reaalselt kokku saada. Kaupa vastu võttes, eriti kui tegemist on piletitega, tuleb enne ostmist veenduda, et tegemist on päris ja lubatud toodetega. Paraku ei pruugi ka osav silm põgusa vaatluse korral võltsitud piletit tuvastada ja e-poest ostetud pileti puhul võib müüjal endal koopia alles jääda – kelm võib seda kasutada teisteltki raha välja petmiseks või hoopis ise enne enda heauskseid kliente sellega kontserdile siseneda.»