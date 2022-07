Suured tüdrukud panevad täna õhtul Haapsalu raudteejaamas isegi roostes rongi rattad veerema

Peale Haapsalu legendaarse Africa pubi sulgemist on keskeas linlased olnud üsnagi kurvas meeleolus, sest neile justkui polekski kuurortlinnas kohta, kus mõnusasti aega veeta ja sumiseda.

Aina enam noori ettevõtjaid tuleb peale, kelle ärisuuniseks on noored. Võtame kasvõi vanalinna, kus on erinevad peohoovid, mille valju diskomuusika kestab hommikutundideni segades lausa vanalinna elanikke.

Õnneks on sel laupäeval linlaste mure murtud, sest Haapsalu Raudteejaam muutub tänu Kai Tarmulale õhtul taas mõnusaks peokohaks, kus saab jalga keerutada nii noor kui vana.

Tulemas on mõnus tantsuõhtu, kus DJ-d mängivad nii uusi kui ka vanu hitte ning õhtu naelaks on ansambel Suured Tüdrukud. Tegu on Eesti parimate taustalauljate Kaire Vilgatsi ja Dagmar Ojaga, kes otsustasid lava tagumisest nurgast välja tulla ja end päris lavavalguses näidata.