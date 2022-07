KURVA LÕPUGA LUGU ⟩ Soome naine räägib avameelselt sellest, kuidas tema 10-aastane poeg kuumas autos suri

Veidi enne lõunat suundus pereema Katri koos abikaasaga tööle, 10-aastane Jered aga jäi koju. Neil oli plaan õhtul koos midagi toredat teha. Siinkohal tasub mainida, et Jerel oli diagnoositud ADHD, mis tähendas seda, et ta mõistis ja mäletas asju veidike teistmoodi kui tavalised lapsed. Ta oli eriline!

Majavõtit hoiti alati tagahoovis kindlas kohas peidus. Poiss sai emalt vastuse ja saatis pöidla. Ema kirjutas ka Jerele, et maja ukse võib lukust lahti jätta, et laps saaks kindlasti tagasi sisse.

«Sain aru, et ta oli unustanud ukseluku lahtisesse asendisse panna ja ta vist ei mäletanud enam, kus on koduvõtmed. Ja tal polnud telefoni, et selle kohta uuesti küsida,» oli ema kohe mures ja kutsus ülejäänud pere ja sõbrad appi last otsima.