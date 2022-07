ELU25 ⟩ Naine klassiku kõrval: Oskar Lutsu valgevene prouast Valentinast

Elu Oskariga Tartus Riia 38

Noor-Eesti kirjastuse raamatupidaja Alfred Kiviste on jutustanud värvikalt sellest, kuidas ta 1937. aasta alguses käis koos abikaasaga kirjaniku juures soolaleivapeol: „Viibides Oskar Lutsu juures külas, oli üldiselt teada et kirjaniku abikaasa katab laua nii, et see paindub roogade all. Tavaliselt oli valmistatud mitu rooga. Esimese toidu järel tuli lauale teine. Perenaine aina pakub /…/ Kui külalise kõht juba täis, siis leiab lahke perenaine, et kui tema pakkumisele ei reageerita, siis ei minevat täide perenaise tähtis soov, millele ta olevat just parajasti mõelnud. Külaline püüab perenaise soovil midagi süüa. Seejärel katsub ta, kuidas jõuda veel laua äärest üles tõusta ja koju minna.“4