Torkivad nööpnõelad ja naerma purskav Sven Mikser: ERR-ist lahkunud Tiina Jaakson meenutab teletöö eredamaid hetki

«Mul on hea meel, et olen saanud vahendada Eesti arenemist paljudes valdkondades,» tunnistab pikaaegne uudistesaate toimetaja. «Uudiste tegemine on mulle näidanud, kui palju meil on tarku ja ägedaid oma ala spetsialiste, kindlasti kõigini pole meedia veel jõudnudki,» ütleb Jaakson. «Kõige rohkem vahendasin poliitikas toimuvat, seda tegema suunas mind nüüdseks lahkunud hea kolleeg Virve Liivanõmm.»