FOTO ⟩ Khloe Kardashian näitab uskumatuid kõhulihaseid, kuid fännid pole ikka rahul

Hiljuti sai avalikkus teada, et tõsielustaar Khloe Kardashian (38) ja korvpallur Tristan Thompson (31) ootavad asendusema abil teist ühist last. Khloe ja Tristan lõpetasid oma romantilise suhte ametlikult jaanuaris pärast seda, kui naine avastas, et NBA mängija sai lapse koos Maralee Nicholsiga. Lapse eostamise ajal olid Khloe ja Tristan veel suhtes.

Nüüd hoiab avalikkus kätt pulsil sellel, mis Khloe ja Tristani suhtluses toimub. Daily Mail vahendab, et kui Tristan naudib puhkust Euroopas ning teda on nähtud erinevate naiste seltsis, siis Khloe näitab Instagramis ette oma kivikõvad kõhulihased. Värskelt postitatud pildile on naine lisanud sügavamõttelise pealkirja «Ära unusta, kroon võib mõnikord viltu vajuda, kuid see ei kuku kunagi peast».