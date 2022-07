HÄMMASTAV ⟩ Raevus klient Bolt Foodi vassimisest: kustutan selle äpi ära

Nimelt tellis klient Bolt Foodi äpi kaudu perele söögi McDonald'sist ning kuna kõigil olid kõhud tühjad, siis ootasid nad pikisilmi kulleri koputust ja teadet, et toit on saabunud. Olukord võttis aga hoopis teise pöörde – telefonile tuli teade tellimuse tühistamise kohta, kuigi toidukoht oli teinud omalt poolt kõik, et tellimus oleks saatmiseks valmis.