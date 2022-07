ÕNNE ⟩ Jooksjate Liis-Grete Arro ja Karel Hussari pisitütar sai kõlava nime

Elu24-le rääkis Arro, et mehe lemmiknimi on alati olnud Deliisa, seda juba alates noorest peast. «Rääkis kõigile, et tütre nimeks saab kunagi Deliisa. Kui beebiootele jäime, siis kõik juba teadsid, et kui Karel lapse saab, siis tulebki see nimi.» Pisitütar sai siiski nimeks Sädeliis. «Mina nägin poes ajakirja Säde ja peale seda leidsime ühise nime ja nii tuligi Sädeliis. Kuna me ise oleme sportlikud ja päikselised, siis teadsime, et tütar tuleb samasugune ja see nimi sobib ideaalselt,» rääkis Arro.