Hulljulge väljakutse vastu võtnud Kristina Pärtelpoeg: üritan hüppamise peale mitte väga mõelda

Raadio MyHits saatejuht Kristina Pärtelpoeg sooritab Red Bull Lennupäeval hulljulge hüppe vette. Küll aga ei hüppa ta lihtsalt niisama pea ees vette, sest lennuvahendiks on tal Lennuakadeemia tudengite poolt ehitatud lennumasin, mida kutsutakse hellitavalt kiluvõileivaks.

«Tunded käivad mul selle võistlusega seoses üles-alla. Üritan hüppamise peale mitte väga mõelda, sest augustini on veel veidi aega,» avaldab Pärtelpoeg. «Samas olen elevil, ma usaldan, et Lennuakadeemia inimesed on nii andekad ja võimsad, et see lennumasin ikkagi natuke lendab, mitte ei kuku otse, nina ees vette.»

Raadiohääl tunnistab, et teatav hirm on. «Eks ikka natuke hirmus on, aga ma usun, et see Red Bull lennupäev tuleb hästi tore ja lõbus. Kui ma näen, et teised lendavad ja neil läheb hästi, siis ma arvan, et mul läheb ka hästi. Pigem olen ikka elevil!»

Pärtelpoeg lisab, et julgust annab talle ka tõsiasi, et koos temaga on võistlustules ka muusikust kolleeg Jüri Pootsmann. «Kuigi meil on erinevad tiimid ja me võistleme teineteise vastu, siis on ikkagi tore, et tema hüppab samuti ja ma ei ole seal üksinda!»

Red Bulli lennupäev Foto: Red Bull Flugtag

Red Bull lennupäev toimus Eestis esmakordselt 14 aastat tagasi, kui kõige pikema, 23-meetrise õhulennu tegi võistkonna «Laev nimega Lennuk» lennumasin.

Maailmarekord kuulub ameeriklastele, kes Long Beachil masina suisa 78,5 meetri kaugusele suutsid lennutada.