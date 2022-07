FOTOD ⟩ Signe Riisalo purjetamisest ja tormisest Muhu väina regatist: see tundus kauge ja kättesaamatu unistusena

Elu24-le avaldas Riisalo, et avamerepurjetamisest sai 2020. aastal tema uus hobi, mille juurde on siiani jäänud. «Vähe sellest, nii nagu minu 14-aastane tütar Paula ütleb oma purjetamise treeningute kohta, «käbi ei kuku kännust kaugele» ehk nakatunud on ka tütar,» tõdes ta. Purjetamisest unistas Riisalo juba kooliajal. «Tundus klassikaaslasi, kellest mitmed purjetasid, vaadates see kauge ja kättesaamatu unistusena,» tunnistas ta.