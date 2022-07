Kümmet erinevat poodi külastanud klient: Sprite Zero on poelettidelt kadunud?

Elu24-ga võttis ühendust suur Sprite Zero fänn, kes kurdab, et on külastanud ligi kümmet erinevat toidupoodi ja tanklat, et leida oma lemmikut suvejooki. Talle jääb arusaamatuks, miks kadus toode üleöö lettidelt, kuigi internetist asja lähemalt uurides märkas ta, et joogi tootmist ei ole lõpetatud. Hoolimata sellest laiutab poelettidel tühjus.