Pärnu mees imestab: bussijuht ei saa vabandada, kuna ei oska eesti keelt?

Elu24 poole pöördus Risto (31), kes jagas oma lugu Pärnu kesklinnas ülekäigurajal liinibussiga nr 40 juhtunud intsidendist. Risto hakkas ületama teed Pikal tänaval vana politsei maja juures reguleerimata ülekäigurajal ning oleks enda sõnul jäänud bussi alla, kuna bussijuht ei pidurdanud. «Poleks elukaaslane mind käest haaranud, oleksin külili bussi alla jäänud,» räägib Risto, kes ootab, et bussijuht tema ees vabandaks.

Bussifirmalt sai Risto vastuseks, et bussijuht lootis, et ta jõuab bussiga ülekäigurajast üle sõita, enne kui jalakäija teed ületama asub. «Temal oli buss rahvast täis ja ta ei tahtnud pidurdada. Bussijuht arvas, et jalakäija annab teed bussile,» avaldab Risto.