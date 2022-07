VIDEO ⟩ Hispaaniast 1,6 miljoni euro eest veini varastanud Mehhiko iluduskuninganna tabati pärast kuid kestnud jahti

Hispaania politsei avalduses on kirjas, et 27. oktoobril 2021 varastati Lääne-Hispaanias Cacereses kuulsa hotell-restorani El Atrio veinikeldrist 45 veinipudelit, mille hind on kokku 1,65 miljonit eurot. Varaste saagiks langenud veinide seas oli ka üks unikaalne 19. sajandi aastakäigu vein hinnaga 310 000 eurot, teatab reuters.com.