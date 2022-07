Joe Biden nakatus koroonaviirusega

Twitterisse postitatud videos ütles Biden ameeriklastele, et tal läheb hästi ja tema sümptomid on jätkuvalt kerged.

79-aastasel Bidenil on suur risk haigestuda ning kerged sümptomid ja koroonadiagnoos tähendab siiski isoleerimist ning puhkust tööst. Valge Maja pressisekretäri Karine Jean-Pierre'i sõnul on see esimene kord, kui Bideni Covid-19 test on positiivne.