Jalgpallur Manuel Neuer jättis taksojuhi pika ninaga

Taksojuht olles arvanud, et see kuulus Neuerile, otsustas selle tagastamiseks teha 120 kilomeetri pikkuse reisi, mis oleks tavakliendile maksma läinud 397 eurot. Seetõttu oli ta saadud vastuvõtust šokeeritud, kuna Saksamaa kaitsja jättis tänamata ega pakkunud tänutäheks isegi sularaha. Selle asemel ulatas ta juhile lihtsalt Müncheni Bayerni särgi.

Saksa seaduste kohaselt on isikul, kes leiab üle 500 euro suuruse või suurema summa, siis on õigus viieprotsendilisele leidmistasule. Selle tulemusel oleks olnud taksojuhil õigus saada 40 eurot.

«Karbis oli ainult kampsun... isegi mitte aitäh. See tasu on mõnitamine! Mul on neli last... ta tegi mu üle nalja. Ma ei oska selle särgiga midagi peale hakata. . see on täielik pettumus,» sõnas pettunud taksojuht.