PILTUUDIS ⟩ Lasnamäe elanikku üllatas aknast avanenud vaatepilt: ta on seal tegelikult varemgi peesitanud

Nimelt avastas Anastassia kuumal ja päikeselisel neljapäeva hommikul, et naabruses elav härra võtab kortermaja katusel päikest. Väidetavalt on ta seda varemgi teinud, lausa aastaid, ent sellegipoolest oli naine sõnatu. «Kui hommikul aknast välja vaadates avaneb selline pilt...» tõdes ta Elu24-le. Veel enam hämmastas naist aga kaaskodanike suhtumine. «Tundub, et teiste arvates on see okei,» nentis ta pärast postituse alla jäetud kommentaaride lugemist.