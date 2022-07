FOTOD ⟩ Ehe reaktsioon: kuidas Jade Šadeiko õe lapseootusele reageeris

Möödunud nädalal jagas Florida osariigis elav Eesti seitsmevõistleja Grete Griffin rõõmustavat uudist, et ootavad abikaasaga kolmandat last.

Peagi on oodata aga lisa. «SUUR FINAAL!!!! Olen lapseootel kolmanda beebiga ja meist saab peagi kuueliikmeline pere! Nii palju armastust, et mu süda võib plahvatada!» avalikustas Grete juunikuus enda Instagrami kontol.

«Käisime raseduse fotosessioonil ja mu väike õde ei teadnud, et ma rase olen, seega ütlesime talle, et läheme lihtsalt perepildistamisele ja tahame, et ta sellest osa saaks,» nentis Grete Instagramis.