Emily Ratajkowski läks abikaasast lahku

Modell Emily Ratajkowsk i (31) ja Sebastian Bear-McClard (41) läksid pärast nelja-aastast abielu lahku, kuna kuna väidetakse, et mees on «saripetis».

Staarile lähedane allikas kinnitas uudist ja ütles, et Emily keskendub enda poja Sylvesteri kasvatamisele. Kuid paar pole veel pabereid vormistanud, siis Emily kavatseb seda lähiajal teha. «Nad läksid lahku alles hiljuti, see oli Emily otsus ning tal läheb hästi. Ta on tugev ja keskendunud oma pojale, ta naudib emaks olemist,» sõnas allikas väljaandele PEOPLE.