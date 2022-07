Vana-Kreeka joogianum, millel on kujutatud jooksjaid. See kingiti 1896 Ateenas esimesele tänapäevaste olümpiamängude maratonivõitjale kreeklasele Spyros Louisile. Praegu on anum Ateenas rahvusmuuseumis

Foto: AP Photo/Petros Giannakouris/Scanpix