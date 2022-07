OTSEFOTOD ⟩ Tulihingelised Rammsteini fännid kogunevad lauluväljakule

Täna esineb Tallinna Lauluväljakul sakslaste au ja uhkus Rammstein. On oodata aegade suurimat ja meeldejäävaimat kontserti, kuhu koguneb 65 000 külastajat. Suurimad fännid on juba varakult väravate taga, et endale lava ees parimad kohad tagada ning keha rokkimiseks üles soojendada.