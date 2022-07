KERSNA ISIKLIKU FOTOGRAAFI VALGUSES ⟩ Kas peaministrit pildistatakse maksumaksja raha eest?

Hiljuti tekitas palju kõmu uudis, et endine haridusminister Liina Kersna kasutas oma autojuhti sotsiaalmeedia sisuloomeks ning maksis talle selle eest 450 eurot kuus. Elu24 uuris, kas ka peaminister Kaja Kallasel on sotsiaalmeedia piltide tarbeks isiklik fotograaf ning kas seda peab tegema just maksumaksja raha eest.