GALERII ⟩ 20. juulil saadeti viimsele teekonnale Lennart Meri noorem poeg Kristjan Meri

Minu sõprus Kristjaniga sai alguse läbi näitleja Arvo Kukumäe ligi kümmekond aastat tagasi. Kuku, minu hea sõber, elas koos vapustava naise Marit Meriga, kes on Lennart Meri vennatütar ja kelle ühistel koosviibimistel oli alati kohal ka Kristjan.

Kristjaniga oli vist nii, et sa inimesena kas klikkisid temaga või siis üldse mitte. Meie saime millegipärast jutule kohe ja tema lõputu positiivsus oli minu jaoks peaaegu nakkav.

Vahel oli nii, et me ei rääkinud Kristjaniga päris pikka aega, aga tal oli komme sind üles leida just siis, kui sa tundsid, et kogu maailm on pööranud sinu vastu. Nii mäletan ma päris mitut oma elu madalseisu, kus telefoniekraanile ilmus Kristjani nimi täpselt siis, kui tundsin end kõige kehvemini.

«Katu, ma mõtlesin, et sa nagunii tunned ennast praegu näruselt ja tahad kõigele käega lüüa...» alustas ta kõnet, kui mõtlesin, kuidas ta küll teab, mis su sees toimub, ja kuidas on võimalik, et ta su täpselt sellisel hetkel üles leiab.