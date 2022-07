Viimsilaste Facebooki grupis kirjutab Kadi murelikult: «Kas kellelgi on veel sellist asja juhtunud? Kas tõesti oleme juba nii vaesed, et hakkame haudadelt lilli varastama?» Kadi on lisanud postituse juurde pildi, mis on tehtud Viimsi vallas asuval Rohuneeme kalmistul.