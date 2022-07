Ministritest klõpsutatakse maksumaksja raha eest Instagrami pilte

Hiljuti tekitas palju kõmu uudis, et endine haridusminister Liina Kersna kasutas oma autojuhti sotsiaalmeedia sisuloomeks ning maksis talle selle eest 450 eurot kuus. Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis õppiv autojuht on klõpsanud endisest ministrist palju kauneid ja professionaalseid fotosid, mille Kersna on postitanud sotsiaalmeediasse. Kuid kas see on õigustatud ning tasu maksumaksja suhtes ja tehtud töö eest õiglane?

Tänapäeval reklaamib enamik väljaandeid, ministreid ja erakondi end Instagramis või TikTokis. Kui teatud vanuses potentsiaalsed lugejad või hääletajad on sotsiaalmeedias ja see võiks neid kõnetada, siis on sealne sisuloome tähtis, kuna paljud noored ei vaata telerit ja seega on nendeni keerulisem jõuda. «Eelmiste valimiste ajal rääkisin noorte inimestega, kes hakkasid koheselt rääkima Eesti200 erakonnast. Mõtlesin, et kus nemad kõigest nii teadlikud on. Tuli välja, et Eesti200 on TikTokis regulaarne postitaja,» rääkis meile Promoty kvaliteedijuht Anni Rahula rõõmsal toonil.