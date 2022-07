VIDEO ⟩ Kulturist küsib: kelle jaoks te paremat Eestit ehitate, kui oma rahvas tõuksidel liueldes haigeks jääb?

Marek Kalmus (51) jagab Facebookis videot Sikupilli Prisma juures parkivatest Tuul tõukeratastest. «Sportlaste sõidukid on kõnnitee peal seina ääres rivis. Siit vahelt peab siis nüüd kõndima,» ütleb mees osutades kitsale ribale kõnniteel. «See on väga õige koht nende aparaatide jaoks,» ütleb Kalmus irooniliselt ning lisab, et ta hea meelega kaotaks rattad sealt ära.