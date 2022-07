HOIATAV LUGU ⟩ Pereema sai hiiglasliku telefoniarve, sest laps sponsoreeris teadmatusest mitut TikToki kasutajat

Harjumaalt pärit pereema sai ühel päeval väga halva üllatuse osaliseks, kui avastas, et telefoniarve on tavapärasest lausa kümme korda suurem. Suur summa viis kogu pere rivist välja.

Kahjuks pole neil kellegi peale näpuga näidata, vaid tuleb tunnistada, et tegemist oli kalli õppetunniga. «Meie mõte pole kedagi süüdistada, vaid teisi lapsevanemaid hoiatada,» sõnab perepoeg Georg (nimi muudetud, toimetusele teada) Elu24-le.

Nimelt kasutab pere 11-aastane tütar usinasti miljonite inimeste poolt allalaaditud rakendust TikTok, kus ta endalegi teadmata toetas rahaliselt erinevaid kasutajaid. See tähendab, et ta ostis lihtsa liigutusega TikToki kasutajate otsevideoid vaadates coin'e ehk annetusi, mis ulatuvad 49 sendist 250 euroni. Neid saab osta pangakaardiga, kuid on ka võimalus lisada summa hoopis oma telefoniarvele ning seda võimalust peretütar teadmatult kasutaski.

«Tean, et TikTokki on lubatud alates 13. eluaastast, kuid ka sellises vanuses laps ei teeni ju ise raha ja tal on ikkagi võimalik kerge näpuliigutusega seda siiski teha. Peresiseselt saime aru, et olime rumalad ja ei jälginud piisavalt tema tegevust ja ei osanud sellist asja oodatagi, lisaks saime alles eile teada, et TikTokis on selliseid annetusi üldse võimalik teha,» räägib perepoeg Georg.

Ta lisab veel, et ühe päeva rekord oli tema väikesel õel lausa 152 eurot. «Võite ise ette kujutada, milline tuleb lõpuks kuuarve.» Lõplikku arvet ei soovi pere praegu avaldada.

Perekond võttis loomulikult ühendust ka veebikonstaabliga, kes vastas neile järgmiselt: