Soome Tervise ja Heaolu Instituut: isegi üks kuum päev võib olla tervisele ohutegur

Soomes on tulemas lühike kuuma periood ning osaliselt ka Eestisse. THL-i teadlase Virpi Kollanuse sõnul on isegi selle lühikese perioodi mõju tervisele näha väga kiiresti.

THL-i teadur Virpi Kollanus , kes on spetsialiseerunud kuumalainete tervisemõjudele, ütleb, et vanuserühmade alusel vaadeldes on kuumalainest eelkõige mõjutatud üle 75-aastased inimesed.

Kogu elanikkonna tasandil on teadlase sõnul aga raske hinnata, kuidas üksikud kuumad päevad mõjutavad näiteks suremust. THL-i uuringutes on hinnatud neljapäevaste ja pikemate kuumalainete mõju ning on selgunud, et suremus hakkab tõusma, kui ööpäeva keskmine temperatuur ületab 20 kraadi. Uuringud on leidnud, et neli päeva või kauem kestva kuumalaine ajal suureneb päevane suremus Soomes keskmiselt 10 protsenti.