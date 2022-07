Tippujuja Merle Liivand sai merineitsi stiili idee Usain Boltilt

«Üldiselt leian, et ujumisoskus on kui hambapesu! Sa ei tea iial, mil sul seda oskust oma elu päästmiseks vaja läheb. Kliimamuutused on sellises faasis, et sa mitte kunagi ei tea, millal pead oma kontorist, majast, autost välja ujuma ning end päästma. See on üks põhjus, miks ma arvan, et inimene peab oskama ujuda. Lisaks sellele, mitte kunagi ei tea, millal on vaja päästa kedagi teist. Uppumissurmad on Eestis jätkuvalt väga kõrged, minu jaoks on see murekoht,» sõnas tippujuja.