VIDEO ⟩ Rammsteini kontserdiks paigaldatakse Lauluväljakule võimas lava

Tallinna lauluväljakul käivad lava ehitustööd, sest juba homme toimub seal suurejooneline Rammsteini kontsert. Korraldajad kergitavad veidike katteloori, näidates kui võimas on bändi lava, millele on planeeritud korralik show, mis paneb iga külastaja ahhetama.

Live Nation Eesti juhi Eva Palmi kirjeldab tulevat showd, kui dekaadi suurimat. «Kujutle, et oled sattunud justkui Mordori eeskotta, sinna annab juurde vunki Mad Max’i futuristlik tehnokraatlik masinavärk ning kõik see lõimub Rammsteiniga Lauluväljakul,» lisas ta.

Suurejooneline vaatemäng, mastaab ja energia olevat lausa kirjeldamatu. «Oleme seda showd siia oodanud 2,5 aastat, nüüd lõpuks jõuab see Lauluväljakule,» Palm.

Kohale soovitakse kindlasti tulla tunduvalt varem, ajavaruga, sest suure hulga külastajate tõttu võib piletikontroll ning isiku ja asjade läbivaatus võtta tunduvalt kauem aega. Meeskond Security juht Eigo Sõster lisas veel, et kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument, juhuks kui tekib vajadus inimese tuvastamiseks või vanuse kontrollimiseks.

Tallinna Lauluväljak avab väravad 20. juulil kell 17.00. Sissepääs on Mere, Mäe ja Oru väravatest. Pääsu kontserdile tagab pilet/käepael, mis on ostetud eelmüügist ning mille olemasolu kontrollitakse väravas.

Parkimine Tallinna Lauluväljaku ümbruses on raskendatud, mistõttu soovitatakse külastajal võimalusel kohale tulla ilma autota. Jalgrattaparkla asub Mere värava juures. Lisaks on ürituse ajal on droonide lennutamine keelatud.