Jennifer Lopez on uue nime tõttu sattunud fännide kriitikarahe alla

Jennifer Lynn Lopez on nüüd juriidiliselt uue nimega Jennifer Lynn Affleckina pärast seda, kui abiellus nädalavahetusel Las Vegases näitleja Ben Affleckiga.

Kohtudokumendid näitavad, et laulja otsustas võtta oma mehe perekonnanime pärast abieluloa taotlemist Nevada osariigis Clarki maakonnas.

JLo, keda peaks praegu ilmselt nimetama JFleckiks, ütleb, et tseremoonia oli midagi sellist, millest ta oli juba ammu unistanud. Kuigi lauljatar on pärast Väikeses Valges kabelis peetud pulmi kahtlemata seitsmendas taevas, on ta silmitsi seisnud oma fännide kriitikaga.