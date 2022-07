VIDEO ⟩ Kuumuse käes vaevlevas Hispaanias jäid rongireisijad keset leeke

Kuum ilm on tekitanud Prantsusmaal, Hispaanias, Portugalis ja Kreekas metsa- ja maastikupõlenguid, mille tõttu tuhanded inimesed on kodudest lahkunud. Kuumuses on kaotanud elu rohkem kui tuhat inimest, kelle seas on ka eakaid ja tuletõrjujaid.