Linnade ja valdade liit soovitab gaasinappuse tõttu kuulutada välja hädaolukorra

ELVL pole rahul, et ministeerium on väljendanud viimasel ajal seisukohti, mille järgi on gaasitarnete häiretest põhjustatud hädaolukorra lahendamine kohalike omavalitsuste ülesanne. «Leiame, et olukorda, kus kaugkütte toimepidevus võib katkeda üleriigilise gaasipuuduse tõttu, ei saa lahendada kohaliku omavalitsuse tasandil,» kirjutab liidu tegevjuht Veikko Luhalaid.

«Probleemiks on ka see, et isegi kui gaas on olemas, siis mis on selle hind ja mida see tähendab elanikele. Vaatamata eelmise talve energiakriisi kogemusele ei ole seni selge, kas või mis mahus on tänavu oodata kompensatsioonimeetmeid,» märgib Luhalaid.

Pöördumises toonitatakse, et maagaasi alternatiiviks on teised kütused, kuid nende kasutuselevõtuks on vaja keskkonnaameti luba, mille jaoks on omakorda vaja otsustada, et kätte on jõudnud hädaolukord.

«Hädaolukorra seaduse kohaselt korraldab elutähtsate teenuste toimepidavust maagaasiga varustamisel majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Ministeeriumi määrus reguleerib ka seda, millal on tegemist riikliku hädaolukorraga,» toob tegevjuht välja.

Liit leiab, et praegu vastab olukord vähemalt kahele tingimusele – esineb märkimisväärne maagaasi tarnehäire ja turumeetmed ei taga piisavat gaasivarustust. «Seega on tegemist riikliku hädaolukorraga või selle ohuga,» lisab Luhalaid.